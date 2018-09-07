В Киеве банда подростков похитила двух несовершеннолетних девушек – СМИ

Школьниц силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

В Оболонском районе столицы вечером 6 сентября похитили двух несовершеннолетних девушек.

Как сообщает "Страна", ссылаясь на источники МВД, инцидент произошел на улице Мате Залки, возле дома №1/12.

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Свидетелем событий стал случайный прохожий. По его словам, несколько подростков в черных масках насильно затолкали двух школьниц (судя по их юному виду) в автомобиль Audi c госномером АІ 5511НВ. Девушек вывезли в неизвестном направлении.

Жертвы звали на помощь и отбивались от похитителей, но все произошло настолько быстро, что никто не успел им помочь, хоть на улице и было достаточно людно.

Свидетель тут же сообщил о ЧП в полицию. В Киеве объявлен план "Перехват" - сведения о похищении переданы всем постам. Уже установлен хозяин автомобиля и разыскивается сама машина с похищенными девчонками.

Полиция завела дело по ст.146 УК Украины - Похищение человека.

Накануне сообщалось, что в Киеве на Крещатике толпа подростков напала на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.