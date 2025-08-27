Каждый сериал - это отдельная вселенная, которая захватывает с первых секунд.

Детективные сериалы, наверное, один из самых захватывающих жанров. Здесь вы найдете интригующие повороты сюжета, невероятное хитросплетение судеб, милые моменты, пугающие тайны, а также хеппи энд (или нет). Учитывая, что сериал имеет, как правило, несколько сезонов и много серий, то удовольствие можно растянуть на неопределенный срок. Разберемся, какие же лучшие детективные сериалы.

Детективные сериалы с высоким рейтингом

В мире сняты сотни тысяч различным многосерийных фильмов, но некоторые из них получили самые высокие оценки как от профессионалов, так и от обычных зрителей. Их пересмотрели миллионы любителей этого жанра и фактически все картины – это зарубежные детективные сериалы

ТОП-5 самых популярных и признанных детективных сериалов за всю историю:

Настоящий детектив (True Detective, 2014–...) — американский антологический сериал, каждая история раскрывает новое преступление. Коломбо (Columbo, 1971–2003) — легендарный сериал с Питером Фальком, где сыщик всегда знает убийцу с самого начала. Твин Пикс (Twin Peaks, 1990–2017) — культовый сериал Дэвида Линча, где расследование убийства превращается в мистический триллер. Мосты округа Бруклин / Закон и порядок (Law & Order: SVU, 1999–...) — самый долгоживущий американский криминальный сериал. Пуаро Агаты Кристи (Agatha Christie's Poirot, 1989–2013) — классика жанра с Дэвидом Суше в роли Эркюля Пуаро.

В отдельный список стоит вынести английские детективные сериалы, потому что они имеют особый шарм и создают абсолютно неповторимое настроение. Вот ТОП-5 самых впечатляющих лент:

Шерлок (Sherlock, 2010–2017) — британская адаптация историй Артура Конан Дойля с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Лютер (Luther, 2010–2019) — британский сериал с Идрисом Эльбой в роли детектива с непростой судьбой. Карточный домик / Broadchurch (2013–2017) — британская драма о расследовании убийства ребёнка в маленьком городке. По долгу службы (Line of Duty, 2012–2021) — британский сериал о расследовании коррупции внутри полиции, всё построено на допросах и хитрых схемах. Убийства в Мидсомер (Midsomer Murders, 1997 - …) - один из самых известных и долгоживущих британских детективных сериалов, основанный на книгах писательницы Каролайн Грэм.

Каждая из этих лент гарантированно подарит историю, от которой невозможно оторваться.

Сериалы про детективов с необычными способностями

Если обычных загадок покажется мало, то всегда можно выбрать более закрученный сюжет. В этом случае досуг скрасят сериалы про детективов со способностями, которые невозможно сразу понять и осознать. Речь идет не только о мистике, а о впечатляющей эрудиции и умении подмечать то, что не видят другие.

ТОП-5 лучших сериалов:

Менталист (The Mentalist) (2008-2015) - главный герой, Патрик Джейн, обладает выдающимися навыками наблюдения и дедукции, а также способностью убеждать людей, что делает его не только детективом, но и консультантом Бюро расследований штата Калифорния. На первый взгляд сюжет может показаться наивным, но он затягивает. Мертвая зона (The Dead Zone) (2002-2007) - после аварии главный герой приходит в себя после долгой комы и обнаруживает у себя способности видеть будущее. Секретные материалы (The X-Files) (1993-2018) - агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли расследуют паранормальные случаи и правительственные заговоры. Очень странные дела (Stranger Things) (2016-...) - группа друзей пытается разгадать тайну исчезновения своего друга, в то время как в городе происходят странные и сверхъестественные события. Кости (Bones) (2005-2017) - криминальный сериал, в котором судебный антрополог Темперанс Бреннан и агент ФБР Сили Бут работают вместе, чтобы раскрывать преступления по останкам жертв.

Каждый из этих вариантов скрасит вечер и далеко не один, поэтому смело ныряйте в мир убийств и загадок.

