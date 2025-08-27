Шеф рекомендует выкладывать яйца на холодную и ничем не смазанную сковороду.

Яичница-болтунья кажется простым блюдом, но известный шеф-повар Гордон Рамзи доказывает, что при правильной технике она превращается в настоящий кулинарный шедевр. Его способ гарантирует лёгкую и воздушную текстуру, которая понравится даже самым требовательным гурманам.

Хотя Рамзи прославился сложными ресторанными блюдами, он не забывает и про базовые рецепты. Его техника приготовления яичницы стала популярной в TikTok, где тысячи пользователей отметили её нежность и насыщенный вкус. Секрет в том, чтобы не усложнять процесс, а следовать простым правилам.

По словам шефа, главная ошибка многих — это предварительное взбивание яиц. "Если взбить яйца заранее, масса станет зернистой", — объясняет он. Вместо этого яйца нужно сразу разбить в холодную сковороду с антипригарным покрытием.

Сразу же добавляется кусочек сливочного масла, и по мере нагрева всё постоянно перемешивается силиконовой или деревянной лопаткой. Рамзи подчёркивает: важно не давать яйцам застыть комками, а непрерывно их "разбивать".

Чтобы блюдо получилось нежным, сковороду периодически снимают с огня и возвращают обратно — это помогает контролировать температуру и не допустить пересушивания.

Финальный штрих — ложка сметаны. Этот ингредиент слегка охлаждает массу и делает текстуру особенно воздушной. Именно благодаря этому приёму яйца становятся "лёгкими и пышными".

Когда яичница достигает идеальной консистенции, остаётся только добавить соль, перец и немного свежего зелёного лука.

Гордон Рамзи в своем ролике предлагает есть такую яичницу с поджаренным косочком хлеба и запеченными помидорами.

