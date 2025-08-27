Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 27 августа, снизился на 2 копейки - до 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 48,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,37 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,35 грн/евро, а курс продажи - 48,14 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 27 августа, составляет 111 351 доллар. В гривне ее цена сегодня составила 4 612 410 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 27 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 3 копейки.
По отношению к евро гривна также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,27 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 20 копеек.