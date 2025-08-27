По его словам, рабочие группы работают над поиском формулы для мирного соглашения.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил уверенность, что компромисс в течение ближайших месяцев может быть найден, а значит и мирное соглашение между Украиной и Россией можно будет заключить до конца 2025 года, а может и раньше.

"Наши рабочие группы занимаются этим вопросом, и мы надеемся, что до конца года, а возможно, и гораздо раньше, нам удастся найти формулу для мирного соглашения", – объяснил он в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли Украине уступать территории, которые все еще находятся под ее контролем, Уиткофф подчеркнул, что, по мнению президента США Дональда Трампа, решать это могут исключительно сами украинцы. Также он добавил, что это решение гораздо сложнее, чем просто "отдать землю" оккупантам.

Видео дня

"Они [украинцы] должны понимать, какие гарантии безопасности, и они имеют право это понимать. Они должны убедиться, что это никогда не повторится", - сказал Уиткофф.

Другие заявления спецпосланника Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Уиткоффа, кремлевский диктатор Владимир Путин "безусловно хочет мира". Бункерный дед якобы приложил достаточно "искренних" усилий, чтобы добиться диалога. Об этом говорит и состоявшийся саммит на Аляске.

Кроме того, он заявлял о важном сигнале - о встрече с украинской командой в течение недели в Нью-Йорке. После этого Уиткофф рассказал, что США "общаются с русскими каждый день".

Вас также могут заинтересовать новости: