Мерц напомнил, что двухнедельный срок, установленный Дональдом Трампом для встречи Путина и Зеленского, истекает через несколько дней.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия использует "стратегию затягивания" в мирных переговорах по завершению войны в Украине, пишет n-tv.de. В частности, это касается запланированной встречи лидера России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Путин считает правильным выдвинуть предварительные условия для этой встречи, которые совершенно неприемлемы как с точки зрения Украины, так и с нашей, и с моей личной точки зрения", - заявил Мерц.

Мерц напомнил, что президент США Дональд Трамп после встреч сначала с Путиным на Аляске, а затем в Вашингтоне с Зеленским и другими главами европейских государств и правительств заявил. что встреча Путина и Зеленского должна была состояться в течение ближайших двух недель. Этот срок истекает через несколько дней.

Мерц считает, что теперь настала очередь России действовать.

"Если российская сторона не сделает этот шаг, потребуется ещё большее давление", заявил он, добавив, что Европейский союз уже работает над дальнейшими санкциями.

"Если такая встреча не состоится, как договорились Трамп и Путин, то мяч снова на нашей стороне. Я имею в виду европейцев и американцев", - заявил Мерц.

Встреча Путина и Зеленского

После переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа президент США Дональд Трамп объявил, что он готовит встречу на уровне лидеров между Украиной и Россией, и допустил, что потом состоится трехсторонний саммит и с его участием.

В то же время в России оттягивают эту встречу и придумывают все новые причины для этого. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии российским СМИ обвинил в этом западные страны.

