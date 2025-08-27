По словам президента США, такими словами российская сторона лишь привлекает внимание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова России о том, что украинский лидер Владимир Зеленский - "нелегитимный", являются "чушью". Об этом он сказал после заседания Кабинета министров.

"Неважно, что они говорят. Это все ерунда. Они лишь привлекают внимание", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер считает, что такие упреки России являются лишь "игрой на публику".

Заявления российской стороны о "нелегитимности" Зеленского - что известно

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признает Зеленского главой Украины, однако начал говорить о якобы его "нелегитимности".

"Зеленский играет, не заботясь о содержании, когда говорит о первоочередности для себя встречи с Путиным", - добавил Лавров.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на слова российского политика о "нелегитимности" Зеленского. По его словам, нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год.

"Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности", - отметил Сибига.

