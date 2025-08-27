Россияне не добились существенных побед во время этого наступления.

Успехи возле Купянска и в Серебрянском лесничестве нельзя назвать победой врага в летней наступательной кампании. Об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Кроме Купянска, самые большие достижения у россиян в том, что подходит к концу битва за Серебрянское лесничество, которая длилась годами и наши воины выполнили в этом секторе военную задачу на 100% по остановке продвижения россиян. Такими успехами о лесничестве и о городе Купянск, о котором 99% мира вообще не знает, никого не убедишь в любом формате, что это победа россиян", - отметил он.

По его словам, об успехе летней наступательной кампании россиян можно было бы говорить, если бы бои уже велись в Константиновке Донецкой области или хотя бы на ее окраинах.

"Должна была бы хотя бы в оперативном окружении находиться Покровско- Мирноградская агломерация как минимум. Должен был бы все-таки более сдвинуться вопрос Часового Яра - россияне там добились бы определенного успеха к северу от города и заняли бы северо-западные окраины, но проблема в заключается в том, что от Часового Яра на север тянется сеть хребтов - это высоты, на которых размещена украинская артиллерия, которая не дает врагу продвинуться", - сказал Жмайло.

По его словам, также в случае успеха россияне должны были бы уже подсовывать основные силы к Лиману, который является стратегической высотой, но этого нет. При этом добавил, что о так называемых успехах врага на Сумщине нечего и говорить.

Наступательная кампания РФ

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что российским оккупантам не удалось достичь тех целей, которые они ставили на летнюю наступательную кампанию.

Он сказал, разговоры о каком-то большом продвижении - это не более, чем болтовня, потому что у россиян продвижение идет хуже, чем в прошлом году. Оно есть, но оно несущественное и цели, которые они ставили - не достигнуты. Гетьман отметил, что одной из причин такого результата россиян могут быть удары Сил обороны по логистическим возможностям РФ, а также их производству оружия.

