Отмечается, что на заводе "Эластик" уничтожено 300 тонн пороха, которого бы хватило бы на 35-40 тысяч снарядов.

В Рязанской области в результате взрыва на российском пороховом и снарядном заводе "Эластик" было потеряно около 300 тонн пороха для артиллерийских снарядов и 600 единиц 152-мм снарядов. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на данные OSINT-ресурса DniproOSINT.

Отмечается, что точные причины инцидента до сих пор не установлены, а предварительно рассматривается версия о нарушении технологического процесса.

В результате взрыва в пороховом цехе 15 августа 2025 года погибло 28 человек, еще более полутора сотен получили ранения.

По данным ASTRA, экспертиза подтвердила гибель 28 человек, остальные тела находятся в процессе опознания.

"После детонации начался масштабный пожар, который перекинулся на три других здания, среди них - склад со снарядами, снаряженными тротилом, а также помещение второго производственного цеха. Указанный цех специализировался на изготовлении 152-мм артиллерийских снарядов, используемых в тяжелых артиллерийских системах: гаубицах, пушках и самоходных установках", - сказано в сообщении.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона отметил, что, судя по спутниковым снимкам, восстановление этого российского предприятия займет долгое время.

"Российская армия в 2025 году в среднем использует от 20 тысяч до 27 тысяч снарядов в сутки. Из 300 тонн пороха, учитывая, что основным снарядом, который производился на этом заводе и который использует российская армия - 152-мм калибр, можно изготовить где-то примерно 35-40 тысяч снарядов в зависимости от типа боеприпасов. В среднем на один снаряд нужно 7 кг 600 грамм пороха", - рассказал он.

При этом отметил, что для Украины сейчас даже не столько уже интересно уничтожение пороха и снарядов, а важно именно блокирование производства.

"То есть, учитывая мощности этого предприятия, которое является одним из главных в системе производства боеприпасов РФ, это будет существенным ослаблением РФ. Не говорю, что они сразу почувствуют дефицит снарядов, но простой этого предприятия отразится на характере боевых действий российской армии, которая, скорее всего, будет наращивать шахедную составляющую, производство FPV- дронов на оптоволокне", - отметил Жмайло.

По его словам, РФ за год производит 1,3 миллионов снарядов, что соответствует их суточной норме использования этого типа вооружений в Украине.

Взрыв на пороховом заводе в Рязанской области - подробности

Как сообщал УНИАН, 15 августа в Рязанской области РФ в пороховом цехе завода "Эластик" прогремел взрыв, в результате чего возник пожар.

Предварительно отмечалось, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Местные жители рассказали в соцсетях, что слышали громкий звук около 11:00, после чего над территорией предприятия поднялся столб дыма. Весь цех разрушен.

В 2021 году на этом же заводе произошел взрыв и тогда погибло 17 человек.

