27 августа погода в Украине начнет меняться (карта)

Со среды, 27 августа, погода в Украине начнет стабилизроваться. Температура немного повысится по всей стране. Столбики термометров покажут на западе и севере +20°...+25°, а на остальной территории будет +23°...+28°. Ожидается переменная облачность, на северо-востоке местами пройдут остаточные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +22°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +23°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
- В Тернополе 27 августа ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +26°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
- В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.
- В Одессе 27 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.
- В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+26°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +24°.
27 августа - праздник, приметы погоды
27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лесу.