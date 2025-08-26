27 августа погода в Украине начнет меняться (карта)

Температура чуть повысится, а дожди вероятны только в паре областей.

Со среды, 27 августа, погода в Украине начнет стабилизроваться. Температура немного повысится по всей стране. Столбики термометров покажут на западе и севере +20°...+25°, а на остальной территории будет +23°...+28°. Ожидается переменная облачность, на северо-востоке местами пройдут остаточные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +22°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +23°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 27 августа ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 27 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +26°.

В Херсоне в среду ночью будет +14°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+26°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +24°.

27 августа - праздник, приметы погоды

27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лесу.

