27 августа как в Украине, так и в мире наступает немало интересных праздников.

27 августа у украинцев будет немало поводов для празднования. Несколько торжеств наступает на международном уровне, а праздник сегодня в Украине посвящен нашему любимому национальному продукту. По народным приметам принято собирать ягоды.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю православные чествуют святых Пимена Постника и Пимена Великого, а также мучеников Кукшу Киево-Печерского и Анфису Новую. Верующие молятся им о прибавлении ума, жизненной мудрости, избавлении от гнева, ведь знают, какой сегодня церковный праздник удачный для подобных молитв. В старом календаре вспоминают игумена Феодора Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня вспоминаем знаменитых именинников даты, которых знает любой украинец - это писатели Иван Франко и Юрий Яновский, актер Богдан Ступка и певица Джамала.

Неофициально отмечается 27 августа праздник самого популярного блюда в Украине - День сала. Этот сытный и питательный продукт никто не готовит вкуснее нас. Лучший способ отпраздновать торжество - съесть порцию любимой закуски.

Какой сегодня праздник в мире

У нескольких всемирно известных людей 27 августа отмечается день рождения - это философ Георг Гегель, художник и фотограф Ман Рей, 36-й президент США Линдон Джонсон, певица Сезария Эвора, автогонщик Марк Веббер.

На международном уровне наступают такие всемирные праздники сегодня - День прощения, День бокса, День лотереи, День бананов, День игры в "Камень, ножницы, бумага".

Какой праздник 27 августа в народе

Поскольку для наших предков были важны приметы, они тщательно наблюдали за погодой. О сегодняшней дате говорили такое:

если ветра нет, то следующие дни будут солнечными;

журавли улетели - к ранним заморозкам;

пожелтела рябина - будет холодная осень;

гром предвещает короткое бабье лето.

По славянским приметам в праздник сегодня положено срывать рябину - это растение древние люди считали хорошим лекарством и мощным оберегом. Его использовали в народной медицине, любовных приворотах, а веточки расставляли по дому для защиты от нечисти.

Что нельзя делать сегодня

Знать, какой сегодня праздник, нужно чтобы не попасть в неприятности. Нельзя рубить рябину, а также обижать животных и в целом вредить природе. Под запретом хвастовство, гордыня, крупные покупки. Церковь осуждает сплетни и конфликты.

