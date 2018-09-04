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В Харькове взорвали бомбу посреди улицы, есть пострадавший (фото)

10:55, 04 сентября 2018
Происшествия
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В настоящее время полицейские задержали злоумышленника / фото: Нацполиция

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 4 сентября, около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывной предмет.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства / фото: Нацполиция

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По вызову выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

«В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 30-летнего мужчину с осколочным ранением. Состояние его здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские задержали злоумышленника. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

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Теги: #Харьков#взрыв