В Харькове взорвали бомбу посреди улицы, есть пострадавший (фото)

Сегодня около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывной предмет.

В Харькове в результате взрыва самодельной взрывчатки во дворе многоэтажки пострадал мужчина.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 4 сентября, около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывной предмет.

Читайте такжеНа Луганщине из-за масштабного лесного пожара взрываются мины

По вызову выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

«В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 30-летнего мужчину с осколочным ранением. Состояние его здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские задержали злоумышленника. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНИАН, в Ривне неизвестные подожгли автомобиль депутата горсовета.