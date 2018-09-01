В Одессе ограбили популярную украинскую группу, похищены все музыкальные инструменты

Злоумышленники вскрыли на стоянке микроавтобус, на котором группа гастролирует, и забрали все инструменты и оборудование.

В Одессе неизвестные ограбили украинскую группу «СКАЙ», приехавшую в город на гастроли, похитив все музыкальные инструменты.

Об этом в Facebook сообщил музыкант рок-группы Александр Друкер.

По его данным, 31 августа в Одессе, в районе 13-1 станции Большого Фонтана, на стоянке был вскрыт микроавтобус, на котором группа гастролирует.

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Были похищены музыкальные инструменты и оборудование. В частности, ламповый усилитель, бас-гитары, синтезаторы, акустическая гитара и многое другое.

Ограбление было совершено ориентировочно с 13.00 до 17.00.

Как сообщила в Facebook пиарщик группы Ирина Аракелян, из автобуса похищены абсолютно все инструменты, в том числе две эксклюзивные гитары музыкантов.

Аракелян отмечает, что тому, кто вернет инструменты целыми и невредимыми, будет выдано вознаграждение в размере 2 тыс. долл.