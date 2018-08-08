В военном учебном центре "Десна" застрелился солдат

10:53, 08 августа 2018
Происшествия
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Ілюстрація / REUTERS

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра на странице в Facebook.

"Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и... застрелился", - говорится в сообщении.

В настоящее время ответственные лица и правоохранители работают на месте происшествия, причины самоубийства устанавливаются.

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Теги: #самоубийство#Десна#военнослужащие