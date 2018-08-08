В военном учебном центре "Десна" застрелился солдат
10:53, 08 августа 2018Происшествия
267 0
В настоящее время правоохранители устанавливают причины самоубийства.
Ілюстрація / REUTERS
В военном учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился военнослужащий срочной службы.
Читайте такжеВо Львовской области в военном городке офицера нашли застреленным (видео)
Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра на странице в Facebook.
"Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и... застрелился", - говорится в сообщении.
В настоящее время ответственные лица и правоохранители работают на месте происшествия, причины самоубийства устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter