Колесо застряло в ливневке: вице-мэр Каменского умер из-за падения с велосипеда

В результате падения мужчина получил серьезные травмы головы и позвоночника.

Заместитель городского главы Каменского Владислав Мелешко скончался в реанимации в результате тяжелых травм, полученых во время прогулки на велосипеде.

Как сообщает «5692», вечером 7 августа Мелешко упал с велосипеда и получил серьезные травмы головы и позвоночника. По одной из версий, он попал в отверстие ливневки колесом велосипеда, после чего и получил травмы.

Сегодня около 13.00 в результате полученых травм вице-мэр Каменского скончался в больнице.

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"Да, я могу подтвердить информацию о смерти Владислава Мелешко. Мы не взялись его доставлять в больницу имени Мечникова, из-за чрезвычайно тяжелого состояния пострадавшего. Он остался у нас, мы использовали эффективную необходимую терапию, но к сожалению состояние Владислава Викторовича был очень тяжелое", - рассказал главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Вынар.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Каменском взорвался микроавтобус «Фольксваген», за рулем которого находился депутат горсовета, руководитель фракции «Батькивщина» Виталий Чернявский.

Депутат самостоятельно выбрался из автомобиля, охваченного пламенем. Пострадавшего госпитализировали, медики оценили его состояние как тяжелое.