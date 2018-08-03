Взрыв автомобиля в Каменском: пострадавшего депутата прооперировали

У депутата сильно пострадали левая рука и нога.

В больнице имени Мечникова в Днепре прооперировали депутата Каменского горсовета Виталия Чернявского. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Вы уже знаете из новостей, что произошел подрыв автомобиля в котором был Виталий в Каменском. Первую медицинскую помощь оказали представители ГСЧС и вызвали скорую. Оперировали лучшие врачи Мечникова", - написала Губа.

Как рассказал главный врач Главной больницы скорой медицинской помощи, куда сразу привезли пострадавшего, Ростислав Винар, состояние Чернявского оценивают как тяжелое, передает "Событие".

"Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное чтобы их спасти», - сообщил врач.

Как сообщал УНИАН, полиция по факту взрыва автомобиля, в котором находился Чернявский, открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, а также п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).