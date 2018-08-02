Пожар в центре Харькова тушат почти 100 спасателей: запах гари слышен за несколько километров (фото)

В Харькове во время тушения корпуса университета в центре города пострадал спасатель.

В Харькове во время тушения корпуса Украинской инженерно-педагогической академии в центре города пострадал один пожарный.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, один из пожарных получил тепловой удар.

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В настоящее время возгорание локализовано, над его ликвидацией работают 96 работников ГСЧС на 13 единицах специальной техники. Площадь пожара составляет около 1300 кв. м.

Огонь, кроме конструкций чердака и крыши, распространился на помещения второго этажа. Руководитель тушения пожара объявил повышенный уровень сложности.

Воду для тушения берут как из пожарных гидрантов на улице Университетской, где расположено здание, так и из реки Харьков, протекающей поблизости.

В эти минуты пожарные разбирают конструкции крыши.

Из здания корпуса до сих пор поднимается огромный столб дыма. Запах гари слышно даже в нескольких километрах от места пожара - почти во всей центральной части города.