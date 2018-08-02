В центре Харькова поднялся столб черного дыма: горит здание одного из ВУЗов (фото, видео)

16:27, 02 августа 2018
Происшествия
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В Харькове горит здание ВУЗа / фото Харьков City

Как сообщили в госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской области, о происшествии спасателям сообщили в 15.07. 

"К месту происшествия сразу по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГСЧС в количестве 9-ти отделений на автоцистернах, 3 отделения на автолестнице, 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле, а также другая спецтехника", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели установили, что горят конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания. 

Площадь пожара составляет около 500 кв.м.

Видео Yehor Smoliakov

Харьковчане в соцсетях сообщают, что поднявшийся в результате пожара столб черного дыма видно в десятке километров от места события.

Пожар видно даже в районе Салтовки / фото Ирина Красницкая

Как сообщал УНИАН, 2 августав курортном селе Коблево на Николаевщине загорелся пляжный барный комплекс "Бора-Бора". В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.

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Теги: #пожар#Харьков