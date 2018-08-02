В центре Харькова поднялся столб черного дыма: горит здание одного из ВУЗов (фото, видео)

Харьковчане в соцсетях сообщают, что поднявшийся в результате пожара столб черного дыма видно в десятке километров от места события.

В центре Харькова в помещении Украинской инжинерно-педагогической академии произошел масштабный пожар.

Как сообщили в госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской области, о происшествии спасателям сообщили в 15.07.

"К месту происшествия сразу по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГСЧС в количестве 9-ти отделений на автоцистернах, 3 отделения на автолестнице, 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле, а также другая спецтехника", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели установили, что горят конструкции чердака, перекрытия и крыши двухэтажного здания.

Площадь пожара составляет около 500 кв.м.

Видео Yehor Smoliakov

Харьковчане в соцсетях сообщают, что поднявшийся в результате пожара столб черного дыма видно в десятке километров от места события.

Как сообщал УНИАН, 2 августав курортном селе Коблево на Николаевщине загорелся пляжный барный комплекс "Бора-Бора". В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.