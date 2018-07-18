В Скадовске задержали россиянку, которая смертельно отравила и ограбила украинца и немца

Жертвами женщины стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона.

В Херсонской области задержали 37-летнюю женщину по подозрению в убийстве двух мужчин в результате отравления сильнодействующим медицинским препаратом.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, преступления произошли в курортном городе Скадовск 14 июля в селе Железный Порт 16 июля. Жертвами женщины стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона.

«Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли не случайно. В обоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что оба мужчины скончались, по предварительной версии, в результате употребления большой дозы медпрепарата в сочетании с алкоголем. Назначил комплексную судебно-медицинскую экспертизу, в частности, токсикологическую.

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«За четыре дня полицейские провели большой объем работы, установили личность подозреваемой. Оперативники узнали, что в ночь преступлений потерпевшие знакомились в ночных клубах с женщиной, которую затем приводили в отель. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что в обоих случаях с мужчинами была одна и та же женщина. Благодаря составленному фотопортрету, была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя уроженка Хабаровского края (РФ), которая ныне проживает в Каховском районе. Ранее к уголовной ответственности оно не привлекалось», - рассказал начальник полиции Херсонщины Артур Мєріков.

Кроме этого, полицейские задержали возможного 41-летнего сообщника женщины – жителя Каховского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Во время обыска в их квартире были изъяты вещественные доказательства – мобильные телефоны и золотые украшения жертв.

«Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле. Там она незаметно подсыпала в алкоголь мужчин сильнодействующий медицинский препарат, который, возможно, и привело к их смерти», - сказано в сообщении.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ст.115 (умышленное убийство) УК и ст.187 (разбой) УКУ. Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также сотрудники полиции проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Херсонщины и других областей Украины.

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