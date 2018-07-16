В Днепре изнасиловали и ограбили 17-летнюю девушку (фото, видео)

Благодаря смелости девушки, которая не побоялась заявить в полицию на преступника, правоохранителям удалось задержать человека, потенциально опасного для общества.

Вечером 15 июля за помощью к полицейским обратилась 17-летняя девушка, которая рассказала, что ее изнасиловали и ограбили. Всю ночь правоохранители искали мужчину, причастного к этому преступлению, и около 3:00 подозреваемого удалось задержать.

Мужчину задержали возле железнодорожного вокзала, когда он пытался покинуть город. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

«Девочка рассказала, что познакомилась с этим мужчиной около 23:00 на одной из остановок общественного транспорта в АНД районе Днепра. Он сказал, что уже долго ждет такси, и предложил провести ее домой. Не почувствовав опасности, девочка согласилась и пошла вместе с незнакомцем. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девочку и отнял у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После этого преступник скрылся», — рассказал командир батальона патрульной полиции Николай Гурцкая.

Оставшись без телефона, испуганная девочка начала искать случайных прохожих и просить у них телефон, чтобы позвонить в полицию. На помощь к ней направили патрульный экипаж. Полицейские опросили пострадавшую и узнали приметы, по которым можно опознать преступника. Девушке удалось достаточно подробно описать случившееся.

Поиски предполагаемого преступника начались с тщательного обследования территории: правоохранители осматривали пустынные улицы, дворы, опрашивали всех возможных очевидцев. Приметы разыскиваемого мужчины полицейские передали и таксистам. В этот раз интуиция не подвела полицейских: подозреваемый действительно сел в такси и направился в сторону железнодорожного вокзала. Таксист передал информацию правоохранителям и те немедленно прибыли на место.

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Мужчина, подозреваемый в изнасиловании 17-летней девушки, оказался 35-летним жителем Луганска, который собирался покинуть Днепр этой ночью. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, а подозреваемого доставили в Амур-Нижнеднепровское отделении полиции. Судьбу подозреваемого решит суд.

Благодаря смелости девушки, которая не побоялась заявить в полицию на преступника, правоохранителям удалось задержать человека, потенциально опасного для общества. Для всех родителей этот жуткий случай — повод задуматься о том, достаточно ли они общаются со своими детьми и объясняют им элементарные правила безопасности. Подросткам также следует быть внимательными: не стоит гулять в одиночестве вечером и ночью, а при встрече с незнакомцами вести себя нужно крайне осторожно.