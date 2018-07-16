Пьяное ДТП на Закарпатье: экс-главу Перечинской РГА арестовали без определения залога

В суде сообщили, что залог не устанавливался, учитывая трагические последствия ДТП.

Ужгородский горрайонный суд избрал подозреваемому в совершении смертельного ДТП главе Перечинской райгосадминистрации Виктору Олефиру меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября без определения залога.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ужгородского горрайсуда.

«Следственный судья Ужгородского горрайсуда при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения сегодня во время судебного заседания избрал меру пресечения главе Перечинской РГА Виктору Олефиру, который 14 июля совершил смертельное ДТП, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 11 сентября без определения залога», - говорится в сообщении.

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Как было озвучено во время оглашения решения суда, залог не устанавливался, учитывая, прежде всего, трагические последствия ДТП.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 22:30 глава Перечинской РГА Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине наезд на двух жительниц города. В результате ДТП от полученных травм 56-летняя женщина умерла в ночь после аварии, 71-летняя - 15 июля.

Олефир написал заявление на увольнение и отстранен от должности.

Он задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.