Полиция открыла сразу два дела из-за гибели подростков в Нежине в результате падения бетонной плиты

6 июля дети играли в старом двухэтажном недостроенном здании, и на них обрушилась плита перекрытия.

Полиция открыла два уголовных производства по факту гибели вчера в результате падения бетонной плиты троих подростков в Черниговской области, возле города Нежин.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

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Производство открыто по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также открыто производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как несчастный случай.

Продолжается досудебное расследование.

Как уточнили в полиции, для деблокирования тел погибших понадобилась специальная техника.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле Нежина в результате падения бетонной плиты в недостроенном здании погибли трое подростков 2005 и 2004 годов рождения.

Правоохранители предполагают, что дети играли в старом двухэтажном недостроенном здании, и на них обвалилась плита перекрытия.

В связи с трагедией в Нежине, согласно распоряжению мэра, с 6 по 8 июля объявлены дни траура.