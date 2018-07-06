На Черниговщине из-за обвала бетонной плиты погибли трое детей (фото)

Плита при неустановленных обстоятельствах обвалилась в двухэтажном недостроенном здании.

В Нежине Черниговской области, по ул. Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К месту происшествия от ДСНС привлечено 7 чел. и 2 ед. техники ДСНС и автокран коммунального предприятия. Информация уточняется.

Как сообщил УНИАН руководитель сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Сергей Брыль, информация о гибели трех подростков в полицию поступила от фельдшера.

«Трагедия произошла около 16 часов вблизи Нежина, не доезжая до с. Вертеевка в старом недостроенном здании. Сейчас на месте работают правоохранители, спасатели», - сообщил он.

Погибли трое ребят в возрасте 14, 15 и 16 лет. Правоохранители предполагают, что дети там играли и на них обвалилась плита перекрытия.

Как сообщал УНИАН, в Киеве подросток погиб при попытке забраться на цистерну.