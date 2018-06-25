Появились подробности жестокого убийства рома во Львове: 15 ножевых ранений

Сейчас пострадавших ромов охраняет полиция, им дали временное пристанище во Львове.

Убитый на окраине Львова во время нападения на лагерь ром получил 15 ножевых ранений.

Об этом сообщил председатель ромской организации "Ромы Украины. Тернипе" Николай Юрченко, передает "Обозреватель".

"Сейчас в больнице Львова находится пострадавший ром по имени Рач. У парня три ножевых ранения спины и два – груди. Он в шоковом состоянии, поэтому поговорить толком с ним не удалось. Тем более он еще не знал, что убитый – его брат Давид. У 24-летнего Давида насчитали пятнадцать ножевых ранений", - рассказал Юрченко.

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Мать с 10-летним сыном уже выписали из больницы, оба они были ранены: мать пыталась защитить своего ребенка от нападавших.

По словам Юрченко, ромы приехали во Львов с Закарпатья, из Ужгородского района. "Это очень бедные многодетные семьи. Они занимались сортировкой мусора, копали людям огороды, сдавали металл. Рассказывают, что нападавших было человек двадцать, они налетели на лагерь и без всяких разговоров начали бить и колоть ножами людей", - говорит Юрченко.

Сейчас пострадавших ромов охраняет полиция, им дали временное пристанище во Львове, потом собираются отправить домой, на Закарпатье.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями людей в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина были травмированы.

Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.

23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе, а 7 июня участники организации "Национальные дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.