Появились подробности жестокого убийства рома во Львове: 15 ножевых ранений
Убитый на окраине Львова во время нападения на лагерь ром получил 15 ножевых ранений.
Об этом сообщил председатель ромской организации "Ромы Украины. Тернипе" Николай Юрченко, передает "Обозреватель".
"Сейчас в больнице Львова находится пострадавший ром по имени Рач. У парня три ножевых ранения спины и два – груди. Он в шоковом состоянии, поэтому поговорить толком с ним не удалось. Тем более он еще не знал, что убитый – его брат Давид. У 24-летнего Давида насчитали пятнадцать ножевых ранений", - рассказал Юрченко.
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Мать с 10-летним сыном уже выписали из больницы, оба они были ранены: мать пыталась защитить своего ребенка от нападавших.
По словам Юрченко, ромы приехали во Львов с Закарпатья, из Ужгородского района. "Это очень бедные многодетные семьи. Они занимались сортировкой мусора, копали людям огороды, сдавали металл. Рассказывают, что нападавших было человек двадцать, они налетели на лагерь и без всяких разговоров начали бить и колоть ножами людей", - говорит Юрченко.
Сейчас пострадавших ромов охраняет полиция, им дали временное пристанище во Львове, потом собираются отправить домой, на Закарпатье.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями людей в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина были травмированы.
Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.
23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе, а 7 июня участники организации "Национальные дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.