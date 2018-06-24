Смертельное нападение на лагерь ромов под Львовом: фото с места событий

По информации МВД, нападавшими оказались подростки в возрасте 16-17 лет.

Министерство внутренних дел Украины обнародовало фотографии с места нападения на лагерь цыган под Львовом, в ходе которого погиб один человек и еще четверо получили ранения.

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Как сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Львовские полицейские оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности – нож, которым нанесены ранения погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения увечий жителям лагеря.

Расследование инцидента находится на контроле руководства Министерства внутренних дел и нацполиции.

Как сообщалось, группа лиц в масках вечером 23 июня совершила нападение на лагерь цыган в лесном массиве на окраине Львова. В ходе инцидента погиб один человек, еще четверо были травмированы. Полицейские, прибывшие на место, задержали нападавших.