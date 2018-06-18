В результате ДТП в Черновицкой области погибла семилетняя школьница

По словам водителя, девочка внезапно выбежала на дорогу, и он не успел избежать наезда.

В Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла семилетняя жительница села Большой Кучуров Сторожинецкого района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, авария произошла сегодня примерно в 16.30. «Управляя автомобилем «ВАЗ-21015», 30-летний местный житель допустил наезд на свою малолетнюю сельчанку 2010 рождения. По словам водителя, девочка внезапно выбежала на дорогу, и он не успел избежать наезда. Направив легковой автомобиль в кювет, водитель все же зацепил ребенка», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщил сельский председатель Большого Кучурова Василий Тодеренчук, после ДТП водитель пытался спасти ребенка. По его словам, мужчина покинул свое авто, вызвал «скорую», остановил попутный автомобиль и вместе с девочкой поехал навстречу медикам. Ребенок умер в реанимационном отделении больницы скорой медицинской помощи Черновцов.