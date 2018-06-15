Взрыв в брошенном авто в Киеве: полиция задержала хозяина машины
Владелец Волги, которая взорвалась в одном из районов Киева, задержан в Ровенской области.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook. "По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - написал глава МВД в своем Facebook, комментируя инцидент.
По его словам, владелец авто мог установить взрывчатку-ловушку как ответ на предыдущую кражу инструментов из машины.
Как сообщалось, в Киеве произошел взрыв в заброшенном авто - пострадали четверо детей.
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Дети получили осколочные ранения, когда играли в салоне старой брошенной "Волги" во дворе жилого дома в спальном районе Киева. У них в руках разорвался неизвестный предмет. По словам местных жителей, брошенная "Волга" стояла открытой во дворе уже несколько лет.
Трех девочек прооперировали, а мальчик до сих пор находится в коме - он в тяжелом состоянии. Ему сделали несколько часов операцию, медики спасали малышу глаза.