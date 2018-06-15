Взрыв в Киеве: владелец брошенного авто не знает, как в нем оказалась взрывчатка

Мужчина находится не в Киеве и утверждает, что ни ему, ни родственникам невдомек, как взрывчатка оказалась в авто.

В Киеве произошел взрыв в заброшенном авто - пострадали четверо детей. С владельцем "Волги" на ровенских номерах правоохранители уже связались.

Об этом сообщает ТСН. Человек находится не в Киеве и утверждает, что ни ему, ни родственникам невдомек, как взрывчатка оказалась в авто. После взрыва эксперты еще несколько часов прочесывали территорию.

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Как известно, трех девочек прооперировали, а мальчик до сих пор находится в коме. 5-летний мальчик в тяжелом состоянии. Ему сделали несколько часов операцию. Медики спасали малышу глаза.

Дети получили осколочные ранения, когда играли в салоне старой брошенной "Волги" во дворе жилого дома в спальном районе Киева. У них в руках разорвался неизвестный предмет.

По словам местных жителей, брошенная "Волга" стояла открытой во дворе уже несколько лет. Дети время от времени игрались внутри.