Беспокойная Херсонщина: в Новой Каховке на рынке обнаружили взрывчатку
В Новой Каховке 10 июня на городском рынке обнаружили самодельную взрывчатку.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Сообщение от местной жительницы поступило правоохранителям в 7:00.
Женщина рассказала, что на улице возле магазина, в котором она работает на городском рынке, находится неизвестный подозрительный предмет.
Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство. Полицейские оцепили место происшествия и отвели граждан на безопасное расстояние.
Специалисты взрыво-технического отдела областного главка полиции обезвредили основную часть устройства. Остатки предмета были отправлены в экспертно-криминалистический центр на исследование.
Предварительная правовая квалификация события – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника, причастного к событию. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, в Сумах пьяный мужчина в балаклаве бросил гранату в толпу в ночном клубе, пострадали 9 человек. Начато следствие по 4 статьям УК.