Взрыв в ночном клубе в Сумах: количество пострадавших возросло до 9 человек

Среди пострадавших, которые нуждались в госпитализации, была 20-летняя девушка.

В Сумах количество пострадавших в результате взрыва гранаты в ночном клубе «Луна» выросла до девяти человек, семеро из них госпитализированы.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его информации, вызов на спецлинию «103» поступил сегодня в 5.58. На место происшествия выезжали 5 бригад «скорой помощи», в результате взрыва были госпитализированы семеро посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, в том числе одна 20-летняя девушка.

«Двое пострадавших госпитализированы в Сумскую городскую больницу №5 в удовлетворительном состоянии, остальные – в областной клинической больнице. Их состояние характеризуется как средней степени тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет», – отметил чиновник.

Он также уточнил, что пятеро пострадавших размещены в различных отделениях областной клинической больницы – офтальмологическом, травматологическом, торакальном и сосудистой хирургии. С ними в двух операционных работают хирурги и сосудистые хирурги.

У пострадавшей девушки диагностированы повреждения век и глаза, с ней работают офтальмологи. У других пациентов – повреждение мягких тканей, травматические переломы фаланг пальцев и другие повреждения.

«Пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет. Кроме семи госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель. Они будут лечиться амбулаторно», – рассказал Бутенко.

Как сообщал УНИАН, в Сумах правоохранители в рамках уголовного производства выясняют обстоятельства взрыва сегодня около 05:35 гранаты Ф-1 в ночном клубе «Луна». Молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После этого сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба в соседнем дворе.

Ранее сообщалось о восьмерых пострадавших.