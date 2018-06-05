Под Одессой депутату горсовета прострелили бедро

В 54-летнего мужчину стреляли из травматического оружия, он госпитализирован.

В городе Черноморске Одесской области неизвестный стрелял из травматического оружия в депутата городского совета Сергея Червачева.

Как сообщили УНИАН коллеги депутата в местной организации партии «Батькивщина», которую он представляет в горсовете, ЧП случилось в ночь на 5 июня в частном доме депутата по улице Приморской.

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Червачев получил ранения обеих ног, рук и грудной клетки.

Информацию об этом инциденте УНИАН также подтвердили в полиции, уточнив, что 54-летнего мужчину госпитализировали с травматическими повреждениями бедра.

«Его жизни ничего не угрожает. Предварительно установлено, что произошло это около часа ночи возле дома потерпевшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через открытое водительское окно, с места происшествия скрылся», - сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.

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