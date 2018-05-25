Украинский журналист заявил о нападении на него в Чехии (видео 18+)

Дзиндзя утверждает, что полиция к нему так и не приехала.

По словам украинского журналиста Андрея Дзиндзи, на него напали в Праге возле гостиницы "Кристал".

"Это были украинцы, которые приехали на так называемый конгресс, организованный Рустамом Ташбаевым, который является членом политической организации "Украинский политический альянс" и организатором "Майдана-3". На этой встрече должен был быть и Михеил Саакашвили. По моей информации, Саакашвили приехал в Прагу, где должен был встретиться с Ташбаевым на этом "конгрессе", - рассказал журналист в комментарии #Буквам.

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Дзиндзя говорит, что его несколько раз ударили, пытались вырвать из рук телефон, обзывали матерными словами.

Когда журналист зашел в саму гостиницу, по его словам, один из охранников попытался силой его вывести из здания. "Он несколько раз меня ударил и обматерил. Администрация гостиницы на мои просьбы вызвать полицию никак не реагирует", - утверждает журналист.

Кроме того, Дзиндзя опубликовал ряд видео, на которых запечатлел и моменты нападений:

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!