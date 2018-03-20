В Запорожье жестоко убили экс-депутата

10:13, 20 марта 2018
Происшествия
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Сегодня пройдут похороны экс-райдепутата / фото vizit.ks.ua

Похороны состоятся во вторник, 20 марта, передает издание "Новый визит".

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Гурулев вместе с друзьями-спортсменами  собирался из Запорожья лететь в Турцию. Рейс отменили, а Гурулев перестал выходить на связь.

Позже стало известно, что учителя без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице, он скончался. Родственники опознали погибшего.

Как сообщал УНИАН, на Буковине 18 марта в снегу нашли мертвым экс-депутата. У 71-летнего мужчины не выдержало сердце. 

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Теги: #убийство#Запорожье#смерть экс-депутата