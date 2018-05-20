В одесском порту обнаружили артснаряд времен Второй мировой войны

01:05, 20 мая 2018
Происшествия
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В одесском порту "Южный" обнаружили снаряд времен Второй мировой войны / фото seafarersjournal.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в службу спасения «101» поступило сообщение, что на побережье вблизи причала морского торгового порта «Южный» выявлен мощный артиллерийский снаряд.

«На место прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовала опасную находку и идентифицировали как артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Опасное место немедленно огородили, организовали его охрану», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что 19 мая, снаряд был изъят специалистами, перевезен на специальном автомобиле на полигон и взорван.

По данным пресс-службы, в текущем году в Одесской области изъято и обезврежено более 400 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Одесской области на Дунае всплыла мина весом в полтонны.

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Теги: #Одеса#снаряды второй мировой в Одессе