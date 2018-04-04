В Одесской области на Дунае всплыла мина весом в полтонны (фото)
В Одесской области из-за подъема воды на реке Дунай всплыла 480-килограммовая мина времен Первой мировой войны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр города Измаил Андрей Абрамченко в Facebook.
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По его данным, подъем воды на Дунае привел к тому, что 3 апреля на сотом километре реки всплыла и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг.
«Мина была поставлена на вооружение в годы Первой мировой войны», - написал Абрамченко.
По его данным, охрана территории вокруг мины обеспечена. Сегодня вечером планируется начало работ по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения.
В связи с этим силы Нацполиции и Нацгвардии проводят работы по формированию зоны безопасности.
Как сообщал УНИАН, в городе Вилково Одесской области подтоплено около 30% улиц.