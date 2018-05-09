9 мая в Мелитополе: акция "Бессмертного полка" закончилась дракой (видео)

13:21, 09 мая 2018
Происшествия
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В Мелитополе Запорожской области митинг "Бессмертного полка" закончился дракой.

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Об этом сообщается в Twitter Baraban. Также опубликованы соответствующие видеозаписи.

Отмечается, что полиция просила участников акции снять "георгиевские" ленты. "В Мелитополе на митинге "Бессмертного полка" полицейский требует снять запрещенную символику", - говорится в описании к одному видео.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 мая, в Киеве на акции "Бессмертный полк" произошла драка. Инцидент произошел возле станции метро Арсенальная.

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Теги: #9 мая#День Победы#Бессмертный полк#полиция Мелитополя