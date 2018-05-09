9 мая в Мелитополе: акция "Бессмертного полка" закончилась дракой (видео)

На акции "Бессмертного полка" в Мелитополе полицейские требовали снять "георгиевские" ленточки.

В Мелитополе митинг "Бессмертного Полка" закончился дракой: полиция просила снять георгиевские ленты pic.twitter.com/pxpPhrIhvb — Вася Барабаненко (@baraban040867) May 9, 2018

В Мелитополе Запорожской области митинг "Бессмертного полка" закончился дракой.

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Об этом сообщается в Twitter Baraban. Также опубликованы соответствующие видеозаписи.

Отмечается, что полиция просила участников акции снять "георгиевские" ленты. "В Мелитополе на митинге "Бессмертного полка" полицейский требует снять запрещенную символику", - говорится в описании к одному видео.

В Мелитополе на митинге "Бессмертного Полка" полицейский требует снять запрещенную символику pic.twitter.com/zDTgSBUo5X — Вася Барабаненко (@baraban040867) May 9, 2018

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 мая, в Киеве на акции "Бессмертный полк" произошла драка. Инцидент произошел возле станции метро Арсенальная.