На Харьковщине возле моста нашли 125-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

Боеприпас обнаружили местные рыбаки возле поселка Хорошево Харьковского района неподалёку от моста через реку Уды.

В Харьковской области возле автомобильного моста обнаружили 125-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны.

Читайте такжеНа Харьковщине лесник обнаружил 70 боеприпасов времен Второй мировой войны

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, вчера, 7 мая, пиротехники провели разминирование боеприпаса, который обнаружили местные рыбаки возле поселка Хорошево Харьковского района вблизи автомобильного моста через реку Уды.

По сведениям ГСЧС, расстояние от него до автодороги районного значения составляло около двух метров.

При идентификации опасной находки спасатели установили, что это авиационная фугасная бомба весом 125 кг времен Второй мировой войны. Бомба прямо на берегу. Вероятно, рыбаки вытащили ее из воды и оставили. Боеприпас представлял серьезную угрозу так как в внутри был взрыватель и взрывчатое вещество.

Пиротехники с помощью пиротехнического автомобилю оттранспортировали бомбу на специальную подрывную площадку, где обезвредили. Пострадавших нет.