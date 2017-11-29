В Днепропетровской области уничтожили 58 боеприпасов времен Второй мировой войны (фото)
15:07, 29 ноября 2017Происшествия
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Пиротехники обнаружили еще 14 снарядов различного калибра и 39 минометных мин.
Все найденные боеприпасы уничтожены / фото dp.dsns.gov.ua
В Криворожском районе Днепропетровской области на расстоянии 2 км от села Лозоватка сотрудники группы пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области обнаружили 58 боеприпасов времен Второй мировой войны.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, сначала 5 снарядов калибра 76 мм в поле 28 ноября нашли члены историко-поисковой организации «Поиск-Днепр».
После дополнительного обследования территории пиротехники обнаружили еще 14 снарядов различного калибра и 39 минометных мин.
В настоящее время все найденные боеприпасы уничтожены.
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