В Днепропетровской области уничтожили 58 боеприпасов времен Второй мировой войны (фото)

В Криворожском районе Днепропетровской области на расстоянии 2 км от села Лозоватка сотрудники группы пиротехнических работ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области обнаружили 58 боеприпасов времен Второй мировой войны.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, сначала 5 снарядов калибра 76 мм в поле 28 ноября нашли члены историко-поисковой организации «Поиск-Днепр».

После дополнительного обследования территории пиротехники обнаружили еще 14 снарядов различного калибра и 39 минометных мин.

В настоящее время все найденные боеприпасы уничтожены.