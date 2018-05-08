В Киеве на вокзале мужчине всадили нож в голову за замечание - СМИ
06:11, 08 мая 2018Происшествия
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Отмечается, что нож удалось извлечь только во время второй операции.
Нож удалось извлечь во время второй операции / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на вокзале неизвестные всадили нож в голову мужчине, который сделал замечание.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Сделал замечание - и попал в реанимацию: на вокзале мужчине всадили нож в голову. Открытая черепно-мозговая травма. Скорая, кома, реанимация", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что нож удалось извлечь только во время второй операции. Состояние пациента стабильно тяжелое.
Напомним, ранее в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 16-летний ученик нанес смертельное ножевое ранение в грудь своему 15-летнему товарищу.
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