В Киеве на Трухановом острове произошел пожар
23:53, 06 мая 2018Происшествия
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О причинах возникновения возгорания пока не сообщается.
На трухановом острове произошел очередной пожар / фото dsns.gov.ua
На Трухановом острове в Киеве 6 мая загорелось около 500 квадратных метров травяного настила и деревьев.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"Прибыв в 15:52 к месту происшествия было установлено, что горит около 500 кв. м травяного настила и деревьев. Не теряя времени, огнеборцы сразу же приступить к тушению пожара", - сообщают в ведомстве.
В ГСЧС отмечают, что пожар ликвидировали в 17:29. О причинах его возникновения пока не сообщатся.
Как сообщал УНИАН, 4 мая загорелся травяной настил и деревья в Южной части Труханова острова.
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