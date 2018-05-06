В Киеве на Трухановом острове произошел пожар

О причинах возникновения возгорания пока не сообщается.

На Трухановом острове в Киеве 6 мая загорелось около 500 квадратных метров травяного настила и деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Прибыв в 15:52 к месту происшествия было установлено, что горит около 500 кв. м травяного настила и деревьев. Не теряя времени, огнеборцы сразу же приступить к тушению пожара", - сообщают в ведомстве.

В ГСЧС отмечают, что пожар ликвидировали в 17:29. О причинах его возникновения пока не сообщатся.

Как сообщал УНИАН, 4 мая загорелся травяной настил и деревья в Южной части Труханова острова.