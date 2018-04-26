В Черноморске возле жилого дома гранатой взорвали Mercedes-Benz

В результате взрыва никто не пострадал. По данному факту начато уголовное производство.

В городе Черноморске Одесской области неизвестный сегодня гранатой подорвал автомобиль Mercedes-Benz, припаркованный возле жилого дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, взрыв произошел возле одного из домов на проспекте Мира.

Сообщение о происшествии поступило в отделение полиции примерно в 4.00.

«Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы полиции установлено, что неизвестный злоумышленник подорвал автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты «УЗРГМ», - рассказали в главке.

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В результате взрыва никто не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что возле здания «Киевэнерго» в столице прогремел взрыв.