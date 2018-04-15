Возле здания «Киевэнерго» в столице ночью прогремел взрыв (фото)

По предварительным выводам специалистов, подрывник мог использовать гранату.

В Святошинском районе Киева, возле здания компании «Киевэнерго» произошел взрыв, от которого пострадал фасад здания.

Как сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева, в ночь на 15 апреля правоохранители получили информацию о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания столичной энергокомпании.

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Прибывшие на место полицейские установили, что в результате инцидента никто не пострадал, однако взрывом был поврежден фасад здания, выбиты две двери и повреждены окна. По предварительным выводам специалистов, подрывник мог использовать гранату.

Оперативники разыскивают всех причастных к взрыву лиц, правовая квалификация инцидента будет определена после проведения проверки.

30 марта сообщалось о взрыве в Святошинском районе Киева на улице Якуба Коласа. Взорвался автомобиль Range Rover, вследствие этого получил ранение ног владелец иномарки.