На Прикарпатье спасатели ищут самолет, который мог упасть в горах возле Яремчи

К поискам самолета привлечены отряды ГСЧС и волонтеры с квадрокоптером.

Вчера вечером в Управление ГСЧС в Ивано-Франковской области от жителя села Микуличин поступило сообщение о том, что, вероятно, в горной лесной местности урочища Лисновы упал самолет.

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Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Согласно плану реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с авиационным событием на территории Ивано-Франковской области, сообщено в соответствующие службы взаимодействия. У руководителя полетов Ивано-Франковского международного аэропорта и оперативного дежурного западного авиационного вспомогательного центра поиска и спасения ГСЧС выяснено, что полеты в течение дня осуществляли только рейсовые воздушные суда, а каких-либо другие суда не зарегистрированы.

В 21.20 собрано МОГ Управления ГСЧС в области, приведены в готовность и направлены к месту предполагаемого падения воздушного судна два отряда в количестве 12 человек и две единицы техники.

По состоянию на 4 часа утра 16 апреля поиски приостановлены, воздушное судно не найдено. В 7 часов сегодня поисковые работы продолжились. К ним привлечены МОГ Управления ГСЧС в области и волонтеры с квадрокоптером.

Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий, органов местного самоуправления, компаний, учреждений и организаций, в собственности которых находятся воздушные судна, не поступало.