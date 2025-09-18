Природа пошутила: спутник NASA нашел жуткие 'глаза' в США (фото)

Из космоса два озера в США напомнили астрономам пластиковые "смешные глаза", известные как googly eyes.

Земная обсерватория NASA опубликовала изображение, которое поразило ученых и любителей космоса: пара вулканических озер в Никарагуа с орбиты выглядит как настоящие "глаза", смотрящие вверх, пишет Daily Galaxy.

Озера Лагуна Ксилоа и Апойеке расположены на полуострове Чилтепе, простирающемся в озеро Манагуа. Оба водоема образовались в результате мощных извержений тысячи лет назад, а их форма и контраст цветов создают оптическую иллюзию пары глаз. Лагуна Ксилоа имеет насыщенный синий оттенок, тогда как Апойеке - зеленоватый, из-за чего они даже напоминают разноцветные зрачки.

Из космоса полуостров выглядит как череп, в котором озера занимают место глазных впадин. Именно эта перспектива придает изображению мистичности и одновременно демонстрирует силу вулканических процессов, сформировавших регион.

"Это уникальный пример того, как вулканическая активность в течение тысячелетий меняла поверхность Земли, оставляя после себя природные лаборатории для изучения геологии и опасностей, связанных с извержениями", - отметили в NASA.

Несмотря на относительное спокойствие, оба вулкана официально классифицируются как активные. Последнее значительное извержение в районе Лагуны Ксилоа произошло около 6 тысяч лет назад, а Апойеке демонстрировал активность еще несколько раз после этого. В 2012 году здесь зафиксировали землетрясения, вызванные движением магмы.

Ученые отмечают: хотя в ближайшее время опасности большого извержения не прогнозируют, жители окрестных населенных пунктов остаются в зоне потенциального риска.

