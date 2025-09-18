В последние дни Россия заметно эскалировала свою войну против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время либо посмелел, либо стал безрассудным. Такое мнение во время общения с журналистами высказал премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет The Guardian.

Так, общаясь с прессой, Стармер призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Путина, чтобы заставить его закончить войну против Украины.

"В последние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществив крупнейшие атаки с начала вторжения, в результате которых погибло еще больше невинных людей. И произошли беспрецедентные нарушения воздушного пространства НАТО", - сказал Стармер.

По мнению британского премьера, Путин либо осмелел, либо стал безрассудным. Именно поэтому союзникам нужно усилить давление на Россию, убежден Стармер.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов кормит Путина сказочками о том, что российская армия якобы "продвигается практически по всем направлениям" в Украине. В частности он заверил, что оккупанты имеют успехи в Донецкой области, а также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской области.

Между тем Украина уже некоторое время проводит контрнаступательную операцию в районе так называемого Добропольского прорыва россиян. Сегодня это публично признал президент Зеленский, сообщив промежуточные результаты операции.

