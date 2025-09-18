Создатели попытаются показать известную историю под другим углом.

Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз поделился новыми подробностями о второй части фильма. Стало известно, на чем создатели сосредоточатся в продолжении.

Как отметил Ривз, "Бэтмен: Часть II" раскроет главного героя с другой стороны. Поэтому зрители смогут увидеть внутренний мир Брюса Уэйна, которого играет Роберт Паттинсон. Об этом пишет Variety.

"Во многих других фильмах, которые я люблю, как только вы переходите от истории происхождения, чего мы не совсем сделали, но мы сделали что-то, что касается его происхождения, тогда вы начинаете рассказывать историю "Галереи разбойников" и своеобразный изгиб этого персонажа. Но я никогда не хотел терять (Роберта Паттинсона - УНИАН) в центре этих историй, поэтому именно на этом мы и сосредоточились", - рассказал режиссер.

Также Мэтт Ривз намекнул, что главным злодеем второй части станет персонаж, которого еще не показывали в фильмах о Бэтмене. Сейчас создатели фильма держат сценарий в строгой тайне и не разглашают многие подробности сиквела.

"Мы положили [сценарий] в секретный карман, на котором буквально есть замок с кодом. [Паттинсон] в то время был в Нью-Йорке, и все было под строгим контролем", - отметил ранее Ривз.

Съемки "Бэтмена 2" стартуют весной 2026 года. В свою очередь премьера ленты запланирована на октябрь 2027-го.

Ранее стало известно, что следующая LEGO игра о Бэтмене адаптирует фильм 2022 года с Робертом Паттинсоном.

