Сейчас Россия перебрасывает силы с севера и юга на Донетчину, рассказал Валентин Манько.

Во время наступления россияне выбрали два основных направления - в Запорожской области и в районе Покровска. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Валентин Манько, начальник Управления штурмовых подразделений.

"По Добропольскому направлению - эти заячьи ушки. Они были коротенькие, там сразу работали 425 и первый 25 полки-батальоны соответственно. Потом был второй котел, они обрезаны у нас давно. Уже как недели три началась большая операция по блокированию противника и взятие его в полное окружение. Потом была вторая, можно сказать голова заячья. И сегодня по основе было закончено. То есть есть три котла - маленький, чуть больше и большой. Не можем сказать детали, где они и как. Нам надо держать в информационном вакууме. Но это положительные новости", - сказал Манько.

Он добавил, что на Запорожском направлении 33 полк штурмовых подразделений остановил наступление россиян и перешел к контратаке. Кроме того, к нему присоединился 210 полк, который "уже в третий раз дозачищает Степногорск", говорит Манько.

Видео дня

"Противник сейчас забрал все силы с Сумского, Курского, Запорожского направлений, даже с юга с Херсонского. И все силы бросает на Покровское и Добропольское направления", - добавляет Манько.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о наступательных действиях Сил обороны Украины сообщил президент Владимир Зеленский. Он сказал, что украинские защитники проводят контрнаступательную операцию в районе Покровска. И сейчас там уже освобождены семь населенных пунктов. Также президент сообщил о зачистке еще девяти населенных пунктов.

Также президент рассказал, что во время операции Силы обороны Украины "существенно" пополнили обменный фонд. А россияне понесли значительные потери - около двух с половиной тысяч человек, из которых более 1300 убитыми.

Вас также могут заинтересовать новости: