Они так и не поняли, был ли это сарказм.

Украинская певица, участница "Евровидения" Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) смутила подписчиков своим сообщением о психотерапии.

Сегодня днем она написала в Threads, что не видит смысла в том, чтобы идти в терапию и платить другому человеку "за свои травмы". Яна напомнила, что происходит из семьи предпринимателей, поэтому все, что ее не убивает, "должно стать песней":

"Жизнь дала мне травму - я ее монетизирую. Неудачные отношения должны приносить вам роялти, уважаемые! Чтобы если разбитое сердце кровоточит, можно было закрыть рану долларовой купюрой".

Комментаторы разделились на тех, кто надеется, что это ирония, и на тех, кто осуждает использование публичности для продвижения таких мыслей:

"Пожалуйста, думайте перед тем, как что-то писать или говорить. Или когда у человека, например, депрессия, ему вместо того, чтобы проработать это со специалистами, ничего, по-вашему, не делать?! Мне, например, психолог спасла жизнь".

"Если это сарказм, то вы же делайте примечание, ну".

"Жаль, что художники часто забывают о социальной ответственности и не учитывают, какой вред несут подобными постами".

"Я думаю, Честер Беннингтон и Робин Уильямс с вами бы не согласились, если бы могли...".

"С уважением к вам, как к талантливой художнице, вы не правы и популяризируете плохую вещь. Игнорирование проблемы, попытки заместить ее. Психическое здоровье важно, и за ним важно так же следить, как и за болезнями сердца, костей, желудка и еще чего-либо".

Напомним, недавно украинцы возмутились словами певицы Анны Тринчер о социальных сетях людей, которые вынуждены выживать.

