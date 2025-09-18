Трамп снова заявил, что из-за отношений с Путиным он считал, что войну в Украине будет легко завершить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблема, которую он считал самой легкой для решения из-за своих отношений с российским диктатором Владимиром Путиным, оказалась более сложной, пишет Sky News.

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Посмотрим, чем это все закончится", - сказал о своем российском коллеге глава Белого дома.

Также президент США высказал мнение, что Россия теряет больше солдат, чем Украина.

"Путин убивает многих людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты погибают чаще, чем украинские", - сказал Трамп.

Еще Трамп в который раз с уверенностью заявил, что полномасштабная война в Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом США, а не Байден.

"В этой войне погибли миллионы людей, миллионы душ, и это не американские солдаты. Солдаты гибнут с такой скоростью, которой никто не видел со времен Второй мировой войны. Я чувствую, что обязан решить эту проблему именно по этой причине", - поделился глава Белого дома.

Издание добавляет, что Трамп повторяет то, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете, - что конфликт мог перерасти в третью мировую войну.

Также Трамп упомянул в своей речи и отдал дань уважения Чарли Кирку, который был застрелен в штате Юта и недавно его убийцу удалось задержать.

"Он был замечательным молодым человеком ... Невероятное будущее. Я сказал Чарли, я думаю, у тебя есть хорошие шансы когда-то стать президентом", - поделился Трамп.

Военная агрессия России против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правительство России рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость для того, чтобы удержать дефицит бюджета под контролем и сохранить резервы. Примечательно, что до этого Путин обещал, что налоги не будут повышать до 2030 года. Указывается, что проект бюджета, согласованный с кремлевским диктатором, направят в парламент в конце сентября.

Также мы писали, что по данным Института изучения войны, бывший заместитель руководителя аппарата Кремля и один из ближайших советников Владимира Путина Дмитрий Козак ушел в отставку после лет разногласий с политикой правителя РФ по войне в Украине. Аналитики отмечают, что решение Путина вытеснить Козака из своего окружения еще раз показывает, что он и его советники объединяются вокруг максималистских военных требований.

