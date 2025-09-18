В сентябре РФ получит от продажи нефти на газа почти на четверть меньше доходов, чем в прошлом году.

Нефтегазовые доходы РФ в январе-сентябре 2025 года снизятся на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,62 триллиона рублей. Этому будет способствовать снижение цен на нефть и укрепление рубля, сообщает Reuters.

По подсчетам издания, в сентябре 2025 года РФ получит 592 миллиарда рублей, что примерно на 23% меньше, чем в сентябре 2024 года.

В то же время, не все так мрачно для российского бюджета. По подсчетам журналистов, по сравнению с предыдущим месяцем нефтегазовые доходы страны-бензоколонки все равно вырастут на 17%.

Министерство финансов РФ планирует опубликовать свои сентябрьские оценки доходов от нефтегазовой отрасли 3 октября. Заметим, что российское финансовое ведомство уже несколько раз ухудшало прогноз заработков российского бюджета от продажи нефти и газа. Сначала министерство прогнозировало, что в 2025 году они составят 10,94 триллиона рублей, или около 5% валового внутреннего продукта, но потом снизило этот прогнозный показатель до 8,32 триллиона рублей.

Доходы от продажи нефти и газа составляют до четверти российского бюджета и являются ключевым источником финансирования российско-украинской войны.

Нефть, газ и российско-украинская война

Как сообщал УНИАН, в августе доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали на 35% по сравнению с августом 2024 года.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в июле 2025 года, когда доходы российского бюджета от продажи нефти и газа упали на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение цен на нефть привело к рекордному росту дефицита бюджета России. В первом полугодии 2025 года "дыра" в смете составила 3,7 триллиона рублей, что в 6 раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

На фоне снижения нефтегазовых доходов Владимир Путин даже заговорил о сокращении расходов на войну уже в 2026 году. Впрочем пока РФ только наращивает дроновые атаки на Украину.

